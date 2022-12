Mưa tuyết lại xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Đêm nay 29/12, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống các địa phương, sau đó giữ cường độ ổn định. Các địa phương có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm sâu thêm.

Dự báo đêm 29/12, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống mức 11 - 12 độ C, vùng núi dao động từ 6 - 7 độ C, thị xã du lịch Sa Pa giảm xuống 3 - 4 độ C. Các khu vực vùng núi cao ở Sa Pa, Ý Tý sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết.