Mùa tựu trường, nhiều trẻ nhỏ TP.HCM bị bệnh chốc lở

Tương tự, một bé 5 tuổ khác cũng bị bọng nước ở tay, chân, lưng… Phụ huynh tự ra nhà thuốc mua thuốc bôi. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện nên phải đưa trẻ đến viện.

Bác sĩ kiểm tra cho một bé bị chốc lở tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Bác sĩ CK2 Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, những em bé trên bị bệnh chốc (lở). Đây là bệnh nhiễm trùng ngoài da do vi khuẩn, thường gặp ở trẻ nhỏ.



Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 6-8 trẻ bị chốc lở. Trong đó, nhiều bé bị lan ra nhiều nơi trên cơ thể do bố mẹ chủ quan, tự điều trị tại nhà.



Theo bác sĩ Phượng, biểu hiện của bệnh là xuất hiện các mụn nước hay bóng nước trên da, đục dần, có mủ rồi vỡ, tạo thành vết trợt, đóng vảy màu vàng mật ong đặc trưng, nhanh chóng lan rộng ra vùng da xung quanh.



Vị trí thường gặp của bệnh chốc là mặt, xung quanh hốc mũi, miệng hoặc tay chân. Bệnh thường khỏi trong 7-10 ngày nếu điều trị đúng cách. Chốc có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đa số là trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, dễ gây nhầm lẫn với một số bệnh ngoài da khác.



“Nếu để lâu, điều trị sai cách, tình trạng nhiễm trùng có thể nặng nề và lan rộng hơn. Trẻ có thể gặp biến chứng như hội chứng bong vảy da do tụ cầu, viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết, viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng…”, bác sĩ Đoan Phượng thông tin.



Bệnh chốc dễ lây lan trực tiếp từ vùng da bệnh đến vùng da lành và lây sang người khác khi có tiếp xúc với chất dịch rỉ ra trên vết thương. Đồng thời, dễ lây truyền trong trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em do tình trạng đông đúc, dùng chung khăn lau, khăn trải giường, đồ chơi …



Vì vậy, khi trẻ bị bệnh chốc lở, phụ huynh cần thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay chứa cồn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với vùng da bệnh.



Khi thấy trẻ có những nốt mẩn đỏ, mưng mủ trên da (đặc biệt hay xảy ra trên đầu, mặt) thì nên cho đi khám ngay đề phòng lây lan và biến chứng.



Giặt quần áo, khăn mặt và khăn tắm của trẻ mắc bệnh mỗi ngày và không dùng chung các vật dụng. Vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và nơi vui chơi của trẻ, đặc biệt là tay vặn cửa, mặt bàn, bệ ngồi toilet... nơi vùng da trần tiếp xúc.



Cắt móng tay thường xuyên cho trẻ để vi khuẩn không tụ dưới móng khi gãi, hạn chế tổn thương da và gây vỡ bóng nước; cho trẻ mặc quần áo vừa thoải mái, thoáng mát. Phụ huynh cho trẻ bị chốc lở nghỉ học để tránh lây nhiễm cho các trẻ khác.



“Việc cha mẹ chủ quan, tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian như tắm nước lá, bôi thuốc theo kinh nghiệm truyền miệng cũng có thể làm bệnh nặng hơn, dễ gây ra biến chứng”, bác sĩ Đoan Phượng lưu ý thêm.