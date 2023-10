Mưa trắng trời, người dân liều mình băng qua dòng nước chảy xiết

Mưa lớn, vùng trũng thấp tại phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ bị ngập sâu. Người dân đã di chuyển đến nơi an toàn (Ảnh: Bình An).

Tại khu dân cư Mỹ Thạch Trung (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), nước lũ dâng cao ngập sâu gần 1m, người dân ở đây phải sử dụng ghe làm phương tiện đi lại mua thực phẩm.

Khu dân cư phía sau Sở Tài chính và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam nước lụt ngập tới cổ người lớn. Người dân phải dùng ghe đi mua thực phẩm (Video: người dân cung cấp).

Trước tình hình mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Tam Kỳ chỉ đạo các ngành, địa phương trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đồng thời vận động đưa người già neo đơn trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Đến trưa 15/10, chính quyền TP Tam Kỳ đã vận động di dời 15 hộ dân neo đơn, già yếu đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ 3h đến 6h ngày 15/10, các địa phương vùng trung du và đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến mưa rất to như Núi Thành (lượng mưa đo được là hơn 107mm), Xuân Bình (105mm), Thăng Bình (hơn 90mm).

Chiều cùng ngày, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Mưa to gây nguy cơ ngập lụt cục bộ những vùng trũng thấp và ven sông tại các địa phương TP Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An…

Một người bị nước cuốn trôi mất tích

Khoảng 3h ngày 15/10, anh V.V.L. (43 tuổi) cùng vợ tên H. (ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) chèo ghe đi thả lưới trên sông Trường Giang, đoạn chảy qua thôn Bình Tý, xã Bình Giang.

Trong lúc thả lưới, chiếc ghe không may bị lật chìm xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân gần đó kịp thời cứu được chị H., còn anh L. bị nước cuốn mất tích. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.