Mua tỏi nên chọn củ trắng hay củ màu tía thì thơm ngon và tốt cho sức khoẻ hơn?

Tỏi mọc mầm được xem có giá trị tốt hơn so với tỏi thường. Có nghiên cứu từng chỉ ra rằng tỏi mọc mầm 5 ngày chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn hẳn, rất có lợi cho tim mạch và chống lại tác hại của các gốc tự do gây ung thư, giữ được lượng vitamin C dồi dào và tỏi mọc mầm cũng chứa rất nhiều đạm dễ hấp thu tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu như tỏi mọc mầm có vỏ ngoài thâm đen thì bạn phải “tránh xa”. Lý do là vì loại tỏi bị thâm đen này có thể đã không được bảo quản đúng cách, khiến nấm mốc phát triển tạo nên vẻ ngoài không mấy gì đẹp đẽ của chúng.

Hơn nữa, tỏi mọc mầm khi chế biến thường có mùi hăng, không ngon bằng tỏi khô nên bạn cũng không nên mua.

Tỏi bóc sẵn

Nhiều người bận rộn, khi đi chợ hoặc siêu thị thường nhìn thấy những hộp tỏi đã bóc vỏ sẵn được đóng gói đẹp đẽ. Nhưng tỏi đã bóc vỏ này thường bị bảo quản lạnh lâu, cũng dễ bị mốc và hỏng, không nên mua.

Tỏi há miệng