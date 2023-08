Mưa to trong đêm khắp TPHCM, có nơi ngập hơn 2 giờ

Bên cạnh đó, các tỉnh Nam Bộ cũng nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng; đêm, chiều và tối có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ từ ngày 1/9 đến 4/9 phía nam từ Trung tâm KTTV Quốc gia

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-34 độ C. Mưa dông có khả năng xảy ra kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

TPHCM: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và dông. Xác suất mưa 70-90%. Gió Tây Nam thổi 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.