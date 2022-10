Mưa to, Quảng Ngãi tạm dừng tìm kiếm kỹ sư nhà máy thủy điện Ka Tinh mất tích

Từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa vừa đến mưa to. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn, lãnh đạo huyện Trà Bồng quyết định tạm dừng việc tìm kiếm người mất tích từ sáng nay cho đến khi thời tiết thuận lợi.

Những ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân địa phương cùng nhiều máy móc tập trung vừa san gạt đất đá để thông đường vào 6 xã phía Tây huyện Trà Bồng, vừa dùng bơm để hút nước từ hầm chứa mô tơ Nhà máy thủy điện Ka Tinh tìm kiếm người mất tích. Các lực lượng còn sử dụng chó nghiệp vụ đi dọc bờ sông Ka Tinh để tìm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to. Lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm một kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp Nhà máy thủy điện Ka Tinh 1 ở xã Trà Lâm.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại nhà máy thủy điện Ka Tinh 1 sau khi giải phóng đất đá.

Thượng tá Lương Việt Long, Trưởng Công an huyện Trà Bồng, phụ trách việc tìm kiếm người mất tích cho biết: “Tôi vừa nhận được chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn là mưa lớn nên công tác tìm kiếm tạm dừng cho đến khi thời tiết thuận lợi. Mấy ngày qua, về phía lực lượng Công an huy động 70 đồng chí và lực lượng quân sự và các lực lượng khác, ngày cả trăm người gồm công an xã, dân quân xã, thanh niên, ban ngành, nhân công nhà máy".

