Mua SUV dưới 700 triệu: Chọn KIA Seltos Luxury hay Mitsubishi Xforce Premium?

KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium là hai mẫu SUV dưới 700 triệu đang được những khách hàng trẻ quan tâm và cân nhắc. Phân khúc SUV dưới 700 triệu hiện chủ yếu là các xe cỡ B, trong đó nổi bật là KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Đây là hai đối thủ cạnh tranh đáng chú ý, mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng biệt. KIA Seltos vừa ra mắt phiên bản nâng cấp vào tháng 3/2024, từng là “vua doanh số” với nhiều thời điểm cung không đủ cầu vào cuối 2020 và năm 2021. Phiên bản Seltos Luxury hiện có giá niêm yết 699 triệu đồng. KIA Seltos mới ra mắt bản nâng cấp hồi tháng 3/2024. Ảnh: KIA VN Mitsubishi Xforce là "tân binh" mới, ra mắt tháng 1/2024 và nhanh chóng nằm trong top xe bán chạy và đứng đầu phân khúc SUV cỡ B. Phiên bản Xforce Premium có giá 680 triệu đồng, tạo sức ép lớn lên các đối thủ. Mitsubishi Xforce Premium. Ảnh: Chí Tâm Bài viết này sẽ so sánh KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium, giúp độc giả có cái nhìn khách quan và dễ lựa chọn. Kích thước: Hai xe ngang kích cỡ nhưng Xforce trông cơ bắp hơn Cả hai xe không có nhiều chênh lệch về kích cỡ, dù Xforce dài hơn Seltos 25mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 15mm. Bề ngang KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Tuy nhiên, nhờ có mâm 18 inch lớn hơn và khoảng sáng gầm cao hơn nên Mitsubishi Xforce mang lại cảm giác bệ vệ, cao to hơn KIA Seltos. Ngoại thất: Xforce có nhiều điểm nhấn, Seltos đậm chất SUV Mitsubishi Xforce có thiết kế ấn tượng, phong cách và nhiều điểm nhấn, phù hợp cho khách hàng nam và nữ. Trong khi đó, KIA Seltos thiết kế mang chuẩn phong cách SUV, thiên về sự cứng cáp, nam tính và chuộng thị hiếu khách hàng nam hơn. Mặt trước KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Cả KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium đều có nhiều trang bị hiện đại ở ngoại thất. Dù vậy, mẫu xe đến từ Hàn Quốc vẫn không có tính năng gạt mưa tự động. Nội thất: Cả hai xe đều có thiết kế hiện đại Nội thất KIA Seltos Luxury và Mitsubishi Xforce Premium đều có thiết kế hiện đại nhưng khác biệt phong cách. Seltos Luxury hướng đến sự sang trọng với tông màu đen chủ đạo và cụm màn hình đôi tạo điểm nhấn. Trong khi đó, Xforce Premium thu hút với tông màu sáng, màn hình trung tâm lớn lớn và bệ tỳ tay rộng. Khu vực điều khiển KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Mitsubishi Xforce Premium nổi bật hơn với màn hình 12,3 inch, bảng đồng hồ 8 inch, sạc không dây, đèn nội thất và 8 loa Yamaha cao cấp. Ngược lại, KIA Seltos Luxury chỉ có màn hình 10,25 inch, bảng đồng hồ 4,2 inch và thiếu các tiện nghi trên nhưng lại sở hữu ghế lái chỉnh điện, một tính năng mà Xforce không có. Hàng ghế sau KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Về không gian, Mitsubishi Xforce được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoáng đãng. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 trên Xforce có khả năng ngả nhiều mức, giúp lưng ghế nghiêng thoải mái hơn so với Seltos. Vận hành: Seltos mạnh hơn nhưng Xforce lái "hấp dẫn" hơn Mitsubishi Xforce và KIA Seltos đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, nhưng Seltos mạnh hơn Xforce 9 mã lực và 3Nm mô-men xoắn. Góc sau KIA Seltos và Mitsubishi Xforce. Tuy nhiên, Xforce mang lại trải nghiệm lái tốt hơn nhờ hộp số CVT được hiệu chỉnh để mô phỏng hoạt động của hộp số tự động, với phản hồi vòng tua máy. Bên cạnh đó, mẫu xe Nhật Bản còn trang bị tính năng hỗ trợ vào cua Active Yaw Control (AYC), giúp xe ổn định và chính xác hơn khi ôm cua gấp, đặc biệt trên mặt đường trơn. Trang bị an toàn: Hai mẫu xe đều không có ADAS Về trang bị an toàn, cả hai mẫu xe trên đều không có trang bị tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS và các tính năng này chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất. Mặc dù đều trang bị các hệ thống an toàn, hỗ trợ lái xe cơ bản nhưng Xforce Premium vẫn vượt trội hơn Seltos Luxury khi có thêm tính năng: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 6 chế độ đi địa hình. Có thể thấy, KIA Seltos và Mitsubishi Xforce đều nổi bật trong phân khúc SUV cỡ B dưới 700 triệu đồng, mỗi xe đều có ưu điểm riêng. Seltos Luxury với thiết kế sang trọng và mạnh mẽ, đã từng là “vua doanh số”, nhưng còn thiếu nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Ngược lại, Xforce Premium dù mới ra mắt nhưng nhanh chóng "ghi điểm" với thiết kế ấn tượng, không gian rộng rãi và nhiều tính năng an toàn hơn.