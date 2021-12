Mua sắm thiết bị y tế: Làm sao để hết cảnh "ngại mua sắm, sợ kiểm tra"?

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 5/2021, đại diện Bộ Y tế cho biết, một số địa phương đang có tâm lý "ngại" mua máy móc, thiết bị y tế do sợ bị xử lý, kỷ luật kể cả mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang, một trong những nghịch lý của ngành y tế hiện nay là tình trạng ách tắc trong mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật cao tại nhiều cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thì cho hay, một số địa phương đang có tâm lý "ngại" mua máy móc, thiết bị y tế do sợ bị xử lý, kỷ luật. Do đó, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính nhanh chóng ban hành các hướng dẫn, cơ chế mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch Covid-19 để các địa phương sớm triển khai.