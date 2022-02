Mưa rét ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Trong tháng 2, phía Đông Bắc Bộ nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khu vực Trung Trung Bộ khả năng có mưa nhiều ngày do tác động của không khí lạnh kết hợp địa hình.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 2/2022 phổ biến thấp hơn khoảng 1 đến 2 độ C so với cùng thời kỳ của trung bình nhiều năm. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thấp hơn từ 1,5 đến 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trương Huyền