Mưa như trút, ngập quốc lộ 1A, dân Quảng Nam hối hả chạy lũ

XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet trên tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) ngập nghiêm trọng. Nhiều nhà dân nước tràn gây ngập sâu phải sơ tán...

8h30, QL1A đoạn đường trên nước chảy khá xiết, có nơi ngập sâu gần nửa mét. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn.