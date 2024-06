Không có tiêu chuẩn chung về kích thước của khô mực, nhưng có thể phân ra thành ba loại chính là khô mực to, khô mực trung và khô mực nhỏ. Khô mực to có kích thước từ 8 đến 10 con/kg, thịt dày và ngon ngọt, giá cao hơn các loại khác. Khô mực trung có kích thước từ 14 đến 16 con/kg, thịt vừa phải và giá cả hợp lý. Khô mực nhỏ, còn gọi là khô mực mini có kích thước từ 20 con/kg trở lên, thường được dùng để làm các món ăn vặt hoặc xào.

Khô mực con to thường thịt dày, khi nướng hoặc chế biến sẽ cho hương vị đậm đà và dai ngọt hơn so với khô mực con nhỏ. Khô mực to giữ được độ ngọt tự nhiên và có kết cấu chắc chắn, thích hợp với những người thích cảm giác dai, ngọt tự nhiên. Khô mực to thường được chế biến từ những con mực ống lớn, có kích thước khoảng 30-40cm, được phơi khô ngay sau khi đánh bắt để giữ nguyên hương vị và độ tươi ngon.

Còn khô mực nhỏ có thịt mỏng hơn, khi chế biến sẽ cho hương vị "nhẹ nhàng" hơn so với mực to. Loại này dễ ăn, dễ thấm gia vị hơn, phù hợp với những món ăn vặt hoặc xào. Mực khô nhỏ thường được làm từ những con mực cơm hoặc mực lá nhỏ, kích thước khoảng 10-20cm, và cũng được phơi khô ngay sau khi đánh bắt để giữ nguyên hương vị.



Mực khô con nhỏ thường được làm từ những con mực cơm hoặc mực lá nhỏ nên thịt mỏng và chất lượng kém hơn, phù hợp với những món ăn vặt hoặc xào. (Ảnh: eBay)

Mặc dù mực lá có giá rẻ hơn nhưng mực ống mới thực sự tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Những con mực ống dài khoảng 28-33cm được xem là chất lượng nhất.

Vậy mua mực khô nên chọn con to hay con nhỏ? Câu trả lời tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn. Nếu bạn muốn biếu tặng hoặc làm các món ăn sang trọng, nên chọn khô mực to, dày và là mực câu. Nếu bạn muốn dùng cho các món xào hoặc ăn vặt, nên chọn khô mực trung hoặc nhỏ. Khô mực con to được phơi ngay trên thuyền có độ ngọt cao hơn mực khô nhỏ.

Theo lời khuyên của người dân vùng biển và những người sành ăn thì nên chọn những con mực có thịt dày, thân thẳng. Mực khô câu có vị ngon ngọt tự nhiên, hương vị đậm đà là lựa chọn hàng đầu.