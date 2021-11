Mùa mưa lũ lịch sử khiến miền Trung thiệt hại 36.000 tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Chiều ngày 26/11, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị công tác phòng chống thiên tai năm 2021 tại các tỉnh miền Trung.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hải - Phó cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng tại khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 36.000 tỷ đồng.

Từ giữa tháng 9/2021 đến nay, khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng liên tiếp 4 cơn bão (số 5, 6, 7, 8) và 5 đợt mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 800-1.500mm, một số nơi mưa lớn hơn trên 2.000mm.