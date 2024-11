Mưa lũ ở Quảng Bình làm 7 người tử vong, 300 hộ vẫn còn ngập lụt

Mưa lũ ở Quảng Bình những ngày qua đã làm 7 người tử vong, 7 người bị thương và hiện còn 300 hộ ngập lụt. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 500 tỉ đồng. Ngày 1-11, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lũ những ngày qua tại tỉnh này đã khiến bảy người tử vong, bảy người bị thương và vẫn còn khoảng 300 hộ đang còn ngập lụt. Mưa lũ ở Quảng Bình những ngày qua đã làm 7 người tử vong. Ảnh: B.T Bảy người tử vong gồm: LNH (22 tuổi, ngụ xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy), NVB (39 tuổi, ngụ xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thủy), NCH (64 tuổi, ngụ xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thủy). PVC (64 tuổi, ngụ xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh), Ngô Xuân Lịch (44 tuổi, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới), hai cháu bé sinh đôi VVĐ và VVT (2 tuổi, ngụ thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy). Nguyên nhân tử vong chủ yếu do đuối nước lũ và bị nước lũ cuốn trôi trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn trong những ngày mưa lũ ở Quảng Bình. Ảnh: B.T Sáng 1-11, vẫn còn rất nhiều tuyến đường tại huyện Lệ Thủy ngập đầy bùn đất với khối lượng lớn chưa được dọn dẹp. Ảnh: B.T Ngoài bảy người chết còn có bảy người khác bị thương, trong đó có năm người ở huyện Lệ Thủy và hai người tại huyện Quảng Ninh. Đến sáng 1-11, hiện vẫn còn 300 ngôi nhà tại huyện Lệ Thủy vẫn còn bị ngập lụt khoảng 20-30cm ở các xã như: Hồng Thủy, Thanh Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Dương Thủy. Mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 791 ha diện tích rau màu và 151 ha diện tích trồng cây hàng năm bị thiệt hại nặng nề. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra trên 500 tỉ đồng.