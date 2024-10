Mưa lũ khiến hơn 15.000 nhà dân ngập trong nước

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều làng mạc tại Quảng Bình ngập trong nước. Theo thống kê đến sáng 28/10, trên 15.000 nhà dân tại địa phương này đã bị ngập. Sáng 28/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại Quảng Bình tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số khu vực của huyện Lệ Thủy đạt trên 600mm, tại thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) còn ghi nhận lượng mưa trên 700mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, làng mạc tại Quảng Bình bị ngập, nhiều nhà dân bị nước tràn vào. Mưa lũ gây ngập tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh). Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến nay đã có trên 15.000 nhà dân bị ngập trong nước. Trong đó huyện Lệ Thủy chiếm nhiều nhất với hơn 10.600 nhà, huyện Quảng Ninh có hơn 4.000 nhà và thành phố Đồng Hới gần 400 nhà dân bị ngập. Mưa lũ cũng khiến 374ha hoa màu, rau màu bị ngập nước, thiệt hại 100ha diện tích cá - lúa. Để ứng phó với mưa lũ, chính quyền các địa phương tại Quảng Bình đã di dời hơn 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn vùng thấp trũng, các hộ dân đã chủ động di dời nội bộ đến các nhà kiên cố, cao tầng. Nước lũ kèm theo rác, cành cây tràn vào nhà dân tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Ảnh: Nhật Anh). Hiện nay tại Quảng Bình, nhiều ngầm tràn trên đường 9B, 9C, 15 bị ngập sâu, một số điểm ngập cục bộ khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng trực gác, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương huy động lực lượng "4 tại chỗ" kịp thời sơ tán, ứng cứu người dân tại các vùng bị ngập lụt, chia cắt nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Trước đó, mưa lũ khiến một thanh niên xung kích tại Quảng Bình mất tích. Nạn nhân là anh L.N.H. (22 tuổi, trú thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy). Quá trình tham gia hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi vùng ngập lụt, anh H. không may bị nước cuốn trôi.