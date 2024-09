Mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi, Quảng Bình di dời khẩn cấp hơn 500 người

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực miền núi Quảng Bình có mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều nơi. Hơn 500 người dân đã được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sáng 19/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (19/9) khiến một số sông suối ở xã Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa dâng cao, gây ngập và chia cắt. Tại ngầm tràn bản K Ai, xã Dân Hóa, ngầm CuPi, Tà Cổ, xã Trọng Hóa, nước dâng cao 0,5-1m, người và phương tiện không qua lại được. Nhiều ngầm tràn tại Quảng Bình bị ngập (Ảnh: Nhật Anh). Các đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Ngay trong đêm 18/9, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với địa phương tổ chức di dời 105 hộ/506 khẩu thuộc các xã Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn (nhà người thân, nhà văn hóa cộng đồng). Lực lượng chức năng di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Ảnh: Nhật Anh). Lực lượng biên phòng Quảng Bình duy trì 42 tổ với 120 cán bộ, chiến sỹ bám, nắm tình hình địa bàn; phối hợp với địa phương tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa phòng, chống bão, không đánh bắt cá ở các sông suối; tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để cập nhật phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Trong sáng 19/9, khu vực ven biển tỉnh Quảng Bình đã có gió mạnh dần lên cấp 6-7, biển động, sóng cao. Gần trưa 19/9, khu vực ven biển Quảng Bình gió đã mạnh dần lên (Ảnh: Tiến Thành). Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Bình, từ chiều 19/9 đến đêm 20/9 tại địa phương này khả năng xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo: huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa 130-280mm, có nơi trên 380mm; huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới 140-290mm có nơi trên 390mm; huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy từ 150-300mm, có nơi trên 400mm.