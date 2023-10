Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học ngày 18/10

Chiều 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tiếp tục có công văn gửi phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 18/10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo từ ngày 18/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học ngày 18/10.