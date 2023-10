Mưa lớn trút xuống miền Trung liên tục 7 ngày tới

Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc mưa vừa, mưa to đến rất to. Phía nam mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 25-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên thời tiết mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Ngày 13/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hứng chịu lượng mưa rất lớn. Chỉ trong vòng từ 7h đến 20h ngày 13/10, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 300mm như: Lộc Vĩnh (Thừa Thiên Huế) 383mm, Sơn Trà (Đà Nẵng) 333,2mm, Phú Lộc (Quảng Nam) 310,8mm,…

Mưa lớn trút xuống liên tục đã gây ngập lụt ở nhiều tuyến phố thuộc TP Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác ở Trung Trung Bộ.