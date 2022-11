Mưa lớn trôi ô tô ở Phú Yên, nhiều khu cư dân ngập sâu

Lượng mưa đo được bình quân trong tỉnh là 198mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp tại các xã An Hiệp, xã An Định của huyện Tuy An. Tuyến đường từ xã An Định đi xã An Nghiệp đoạn cầu Cây Cam cũng bị ngập sâu từ 0,5-07m vào chiều ngày 13.11. Một ô tô cố gắng băng đi qua đoạn này đã bị trôi phương tiện, rất may không có thiệt hại về người.

Chính quyền các địa phương huyện Tuy An đã cử lực lượng canh chốt ở những vị trí ngập lụt để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Đối với những trạm y tế, trường học bị ngập lụt, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương đã hỗ trợ di chuyển thiết bị, thuốc men đến nơi khô ráo, an toàn.

Nhiều hộ dân ở khu dân cư thuộc xã An Hiệp không về được nhà do nước lũ chia cắt.

Thượng tá Chu Thái Quang - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An cho biết, đến chiều ngày 13.11, một số khu vực dân cư trên địa bàn huyện vẫn còn bị cô lập do nước lũ dâng cao. Khu vực xã An Hiệp bị lũ quét cục bộ. Lực lượng Quân sự và Công an đã tổ chức túc trực để không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.