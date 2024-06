Mưa lớn lan rộng khắp miền Bắc

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

- Hà Nội: Mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam mưa vừa và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất phía bắc 29-31 độ C, phía nam 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều và đêm, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều và đêm, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.