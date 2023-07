Mưa lớn làm sập 2 căn nhà ở Kon Tum

Ông Nguyễn Văn Niệm - Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy - cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân, xã đã vận động, hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; huy động các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai; rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập úng khi mưa, lũ; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn điện và cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập.

Mưa lũ đã gây ngập nhiều nơi ở huyện Sa Thầy (Ảnh: T.T).

Địa phương cần hướng dẫn, yêu cầu người dân, chủ sở hữu công trình xây dựng thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn công trình, nhà ở trước mùa mưa bão.

Lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn thi công đối với công trình đang xây dựng; rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão, kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du.