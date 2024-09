Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi trên đảo Phú Quốc ngập sâu

Mưa to nên tàu đi Phú Quốc và các đảo khác ở Kiên Giang đều tạm ngưng hoạt động. Hơn 100 khách du lịch đang bị kẹt trên đảo. Sáng 17/9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang phát đi cảnh báo mưa lớn cục bộ kèm theo dông lốc trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo, một số địa phương của tỉnh này như: Phú Quốc, Hòn Đất, Kiên Lương sẽ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 5-10mm/h, có nơi trên 20mm/h. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo là cấp 1. Tại TP Phú Quốc, cơn mưa lớn kéo dài từ tối 16/9 gây ngập cục bộ ở một số khu vực như phường Dương Đông, các ấp thuộc xã Cửa Dương... Người dân tìm cách chuyển đồ khỏi vùng ngập sâu (Ảnh: Người dân cung cấp). Do tình hình ngập lụt diễn ra phức tạp, khoảng 8h ngày 17/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an phường Dương Đông (trung tâm TP Phú Quốc) đã sơ tán, cứu hộ người dân và tài sản bị ngập lụt đến nơi an toàn. Đến hơn 12h, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo phường Dương Đông cho biết nước đang rút dần. Nhiều khu vực ở TP Phú Quốc ngập sâu (Ảnh: Người dân cung cấp). Do tình hình thời tiết xấu, mưa to nên tàu đi Phú Quốc và các đảo khác ở Kiên Giang đều tạm ngưng hoạt động. Hơn 100 khách du lịch đang bị kẹt trên đảo. Nước tràn vào nhà người dân lúc nửa đêm (Ảnh: Người dân cung cấp). Một người dân ở đường Cách mạng tháng Tám (KP10, TP Phú Quốc) cho hay, mưa lớn kéo dài, các cống không thoát nước kịp khiến nước mưa tràn vào nhà dân. Nhiều người phải thức trắng đêm để kê đồ lên cao.