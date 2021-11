Mưa lớn kéo dài, giao thông nhiều nơi ở Bình Định tê liệt hoàn toàn

Tuyến tránh hồ Đồng Mít, từ xã An Trung đi xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định dài khoảng 14km bị sạt lở nhiều đợt vào giữa tháng 11 đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Theo tính toán sơ bộ, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến tránh hồ Đồng Mít khoảng 8.000 m3. Do mưa lớn kéo dài, khả năng sạt lở vẫn còn cao nên chính quyền huyện An Lão chưa thể đưa xe cơ giới vào khắc phục. Hiện hơn 200 hộ dân xã An Vinh, huyện An Lão gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu thông qua khu vực bị sạt lở này.