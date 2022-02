Mưa lớn gây sạt lở đất đá, phá thủng tường trường tiểu học

Sáng ngày 20/2, sạt lở đất đá từ trên núi xuống gây thủng tường một lớp học của Trường tiểu học Trung Chải (Sa Pa) (Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, khoảng 5h20 ngày hôm nay (20/2), do mưa to kéo dài nên một khối lượng đất đá khá lớn từ trên đồi cao sạt lở xuống phía ta luy dương Trường tiểu học Trung Chải, thị xã Sa Pa, làm sập một khu nhà vệ sinh của nhà trường, bục tường một lớp học. Vụ việc xảy ra vào ngày chủ nhật nên rất may không có thương vong về người.