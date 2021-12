Mưa lớn gây ngập lụt nặng, Phú Yên sơ tán hơn 11.000 người dân

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay trên thượng nguồn có mưa rất lớn, vì vậy, các hồ chứa đang xả lũ. Tỉnh Phú Yên căn cứ vào lượng mưa, triều cường để có giải pháp điều tiết hợp lý. Ngoài việc di dời, đưa người dân về nơi an toàn, các địa phương cũng thực hiện nghiêm công tác canh gác, cảnh báo để tránh xảy ra thiệt hại về người do chủ quan khi qua vùng nước ngập.

Đêm 30/11, lũ trên các sông ở tỉnh Phú Yên như sông Ba, sông Kỳ Lộ lên nhanh, vượt mức báo động cấp 3, các phương đã chủ động sơ tán người dân vùng thấp, trũng đến các nơi an toàn. Nhiều nhất là các địa phương ven hạ lưu sông Ba như huyện Sơn Hòa, với gần 4.000 người; huyện Sông Hinh với hơn 3.000 người.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương dọc 2 bờ sông Ba di dời, sơ tán người dân. Do lượng nước lớn nên chúng tôi tiếp tục phải xả tăng cường khoảng 3.000 m3/giây. Đối với lưu vực phía huyện Đồng Xuân, phía sông Kỳ Lộ, các hồ thủy lợi và hồ thủy điện La Hiêng đang xả lũ rất lớn. Do thoát nước hẹp nên phía Đồng Xuân nước lên rất rất nhanh. Hiện nay, địa hình đã có chia cắt rất lớn, chúng tôi đang xử lý và có lực lượng cảnh báo an toàn”.

Một số hình ảnh lũ lụt ở Phú Yên: