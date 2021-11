Mưa lớn gây mất điện toàn huyện, đám cưới phải nhờ xe tải "chạy" lũ

Your browser does not support the audio element.

Trụ điện đường dây 220kv bị gãy khiến hầu hết toàn huyện Vân Canh mất điện từ chiều 29/11 đến nay.

Tại huyện Tuy Phước, khoảng gần 11.000 nhà dân các xã khu Đông bị ngập lụt, nhiều nơi ngập sâu hơn cả mét.

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn bố trí lực lượng chốt chặn không cho người dân qua lại các đoạn đường bị ngập nặng. Khu vực nào nước ngập sâu nguy hiểm phải tổ chức di dời khẩn cấp đảm bảo an toàn tính mạng nhân.

Theo ghi nhận của PVDân trí, tại các đoạn tràn trên tuyến ĐT640 xã Phước Thắng đi huyện Phù Cát, điểm tràn Tân Thuận xã Phước Thuận, tuyến ĐH 42 Phước Quang - Phước Hiệp, nước ngập sâu 0,5-08 m và chảy xiết. Tại những điểm tràn này, chính quyền đã bố trí lực lượng chức năng chốt chặn không cho người qua lại.

Đoạn thị trấn Tuy Phước đi các xã Phước Thuận, Phước Sơn... ngập sâu.

Tại huyện An Lão, Chủ tịch UBND huyện Trương Tứ cho biết, nước lũ khiến gần 250 nhà bị ngập nước 0,2-0,3 m; ngập tuyến đường đi từ xã An Hòa đi An Quang 0,4-0,5 m; 3 điểm cầu tràn xã An Vinh bị ngập địa phương dùng rào chắn không cho người dân đi qua lại; 3 điểm sạt lở ở tuyến đường đi xã An Toàn.