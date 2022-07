Mùa hè tới cẩn trọng viêm não ở trẻ em

ThS BS Nguyễn Đình Qui - phụ trách và điều hành khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - cho biết hiện bệnh viện không ghi nhận tình trạng trẻ nhập viện do viêm não. Tính từ đầu năm đến nay bệnh viện tiếp nhận rất ít các trường hợp viêm não do HSV (virus Herpes simplex là một bệnh nhiễm trùng thần kinh cấp tính) không thể trở thành dịch, phân bố rải rác, còn viêm não nhật bản chỉ có từ 1-2 ca và đã xuất viện.

Tuy nhiên, các bệnh về viêm não sẽ thường xuất hiện vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, nhiều nhất là trẻ từ 5-15 tuổi. Đây là căn bệnh cấp tính lây truyền qua đường máu, có tỷ lệ tử vong và để lại di chứng cao ở trẻ em.

Trong đó có, viêm não Nhật Bản đây là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng của não do virus thuộc họ flavivirus có liên quan đến bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng, bệnh Zika… gây ra. Bệnh phổ biến vào mùa hè, thời tiết mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và lây nhiễm nguồn bệnh.

Bác sĩ Qui chỉ rõ một số các triệu chứng bệnh viêm não như: trẻ sốt cao 39-40 độ C, kèm theo đó là đau đầu, buồn nôn, co giật, co cứng cơ và lú lẫn, rối loạn tri giác…trẻ mắc viêm não Nhật Bản thường hôn mê sâu và phải thở máy.