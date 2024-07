Mùa hè nóng bỏng, trốn ngay lên Tà Xùa săn mây và tham gia loạt trải nghiệm độc đáo

Trải nghiệm ăn dưa mèo tại vườn

Những năm gần đây, Tà Xùa trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách, nhất là giới trẻ biết đến. Nằm ở Sơn La, Tà Xùa được mọi người ưu ái gọi với cái tên “thiên đường mây”, thu hút đông đảo du khách với vẻ đẹp của những đám mây bồng bềnh trôi, bao phủ dãy núi hùng vĩ.

Dừng chân trên đỉnh Tà Xùa, du khách được mở mang tầm mắt khi chiêm ngưỡng những khung cảnh bình minh và hoàng hôn với ánh nắng vàng óng ánh xuyên qua tầng mây tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhờ mang trong mình nét đẹp hoang sơ và kỳ vĩ, Tà Xùa đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian yên bình giữa chốn thiên nhiên rộng lớn.

Hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Không chỉ thế, Tà Xùa còn nhiều điều để lôi cuốn, thu hút du khách tìm đến. Với cô nàng Tạ Thị Thuỳ, vùng đất này có nhiều trải nghiệm đang chờ du khách khám phá.

“Mình đến với Tà Xùa khi nhiệt độ rất mát mẻ, chỉ khoảng trung bình 20-27 độ C vào ban ngày và tối khoảng 18-20 độ vẫn đắp chăn bông, bật đệm sưởi rất dễ chịu. Chưa kể, mùa hè vào khoảng tháng 5-8 là mùa thấp điểm ở đây vì mọi người sẽ đi đông vào tháng 10-4 để săn mây. Do đó, mình đi vào mùa hè sẽ không sợ bị đông đúc và đặc biệt giá phòng ưu đãi lên đến 50% so với mùa cao điểm”, Thùy tiết lộ lý do đến với Tà Xùa.

Ngoài những điều trên, Thùy còn đến với Tà Xùa bởi nơi này có độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, có nhiều con thác đầu nguồn từ núi cao đổ xuống. Nhờ đó, du khách được đi tắm suối rất vui và mát lạnh. Mọi người còn có thể bơi lội tung tăng, chèo SUP với nhóm bạn và có những phút giây thư thái tâm hồn. Ở đây còn có nhiều đồ ăn ngon, đặc sản vùng cao hấp dẫn và nhất là được đi vào bản được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như sao chè, hái dưa lợn (dưa mèo)...

Những góc ảnh lãng mạn ở Tà Xùa.

Cảm nhận về chuyến đi này, cô nàng 24 tuổi cho hay, Tà Xùa có cảnh vật yên bình, không khí mát mẻ và được ăn nhiều đồ ăn ngon. Du khách này còn bắt được khoảnh khắc hoàng hôn đỏ rực và cả nhóm bạn cùng hét lên thật lớn trên đỉnh gió. Cô nàng còn được trải nghiệm ăn dưa mèo tại vườn của người bản địa với những quả dưa nặng gần 1kg.

Trong chuyến đi Tà Xùa, cô nàng thích nhất khoảng thời gian đến đồi hoa chi pâu dưới bản Tà Xùa C được bạn hướng dẫn viên bản địa dẫn đi. Một đồi chè lớn xanh ngát, bên dưới có những bông hoa tím với cái tên “Chi Pâu” (theo tiếng Mông có nghĩ là “Không biết”). Chưa hết, cô nàng còn được đến đồi mâm xôi tại Xím Vàng khi đang vào mùa lúa xanh, tạo nên bức tranh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Nhiều điểm check-in thú vị

Trong đêm đầu tiên đến Tà Xùa, cô gái người Thái Nguyên đã ở tại Nhà của An. Homestay này được du khách yêu thích khi có view núi thẳng thung lũng mây trên đỉnh gió. Nhân viên thân thiện, hỗ trợ khách nhiệt tình, làm việc nhanh nhẹn và thoải mái. Trong phòng có nhà vệ sinh khép kín, có đầy đủ khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân cơ bản, nước lọc và mì ly.