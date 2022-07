Mùa hè cứ chăm ăn 7 món này, chị em đừng hi vọng giảm cân!

món ăn

Mùa hè là mùa của những chuyến đi biển, nằm dài bên hồ bơi và thưởng thức tất cả nhữngtuyệt vời. Bánh mì kẹp thịt, xúc xích và ngô phủ bơ đều khiến mùa hè trở nên đặc biệt hơn rất nhiều nhưng mục tiêu giảm cân của bạn có thể dễ dàng bị ảnh hưởng.

Đó chính là lý do các chuyên gia dinh dưỡng của Eat this! Not that! chỉ ra những thực phẩm mùa hè gây hại cho hành trình giảm cân của bạn.

7 món ăn phổ biến vào mùa hè khiến chị em không thể giảm cân

1. Ngô chiên bơ

Có thể bạn luôn nghĩ ngô không gây ra quá nhiều thiệt hại cho vóc dáng. Bởi vì suy cho cùng, ngô cũng là một loại rau. Thế nhưng, nếu bạn thích ăn ngô chiên bơ hay rưới nhiều loại sốt lên ngô hấp... thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc giảm cân.

Theo TS Lisa Young (chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn sách Finally Full, Finally Slim), thông thường, những lớp bổ sung cho món ăn thêm hấp dẫn sẽ cung cấp lượng calo mà cơ thể không cần. Ăn ngô theo những cách này sẽ khiến bạn tăng cân.

2. Bánh mì kẹp thịt nướng