Mùa hè càng bật quạt càng nóng, chỉ cần xịt thứ này vào là nhiệt độ sẽ giảm ngay

Mùa hè, các thiết bị làm mát như quạt điện, điều hòa là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. So với quạt điện thì khả năng làm mát của điều hòa vượt trội hơn hẳn, vừa giúp giảm nhiệt nhanh lại làm mát sâu. Tuy nhiên, nếu sử dụng điều hòa với tần suất liên tục thì sẽ tiêu tốn điện năng hơn so với dùng quạt điện. Vì thế, đa số mọi người sẽ chọn cách sử dụng kết hợp cả điều hòa và quạt điện để giảm tiền điện.

Nhưng bạn có để ý thấy, vào những hôm trời nắng to, thỉnh thoảng khi bật quạt thường thấy nóng hơn, ngay cả khi bật số to nhất vẫn không thấy mát? Điều này là do vào mùa hè, nhiệt độ thường tăng rất cao khiến cho độ ẩm trong không khí bị giảm xuống thấp và nhanh.

Như vậy, không khí sẽ trở nên hanh khô và nóng bức liên tục. Khi quạt hoạt động, sẽ hấp thụ luồng gió nóng này từ bên ngoài vào. Quạt sẽ liên tục thổi luồng khí nóng vào người, cộng thêm sự mất nhiệt của cơ thể do thời tiết nắng nóng sẽ khiến cho ngư ời sử dụng dù có bật quạt trong mùa hè vẫn có cảm giác nóng nực, mệt mỏi và khô rát da.

Để khắc phục hiện tượng này, hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn những giải pháp nhỏ, liên quan đến cách sử dụng quạt điện. Với những mẹo này, quạt điện có thể biến thành một chiếc điều hòa nhỏ, giúp không khí được làm mát nhanh chóng như ngồi trong điều hòa lại tiết kiệm điện hơn gấp bội.

Cách 1: Phun nước mát vào quạt điện