Mùa hè 2024 nắng nóng đến sớm, cường độ gay gắt hơn

Nguồn nước thiếu hụt 15-30% ở Bắc Trung Bộ, 15-40% Trung Trung Bộ và 15-25% ở Nam Trung Bộ so với trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ năm 2024 trên các sông chính khu vực Bắc Bộ ở mức báo động 1 đến báo động 2; trên các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận ở mức báo động 1 - báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên mức báo động 2 - báo động 3.

Năm 2023, nước ta xảy ra 20 đợt nắng nóng (nhiều nhất tính từ năm 2017, nhiều hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm). Tương Dương (Nghệ An) ngày 7/5/2023 quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất là 44,2 độ C, đây là giá trị nhiệt độ ngày cao nhất trên cả nước từng được quan trắc, kỷ lục trước đó là 43,4 độ C tại Hương Khê (Hà Tĩnh).