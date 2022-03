Mua hành tây chọn vỏ tím, vỏ trắng hay vỏ vàng, bí mật cất giấu ở đây

Hương vị và hàm lượng dinh dưỡng của các loại hành tây

Hành tây tím khi ăn giòn, cay và ngon.

Hành tây vỏ vàng vị không cay bằng, có xu hướng ngọt hơn hành tây tím. Tuy nhiên, khi ăn thì không được giòn như hành tây tím, nhanh mềm khi chế biến.

Hàm lượng protein, chất xơ, canxi và các khoáng chất khác của hành tím cao hơn so với hành vàng và trắng. Tuy nhiên, vitamin C cùng carotene trong hành vàng cao hơn một chút so với hành tây tím.

Hành tây tím không chỉ chứa các chất ung thư tự nhiên như anthocyanin và nguyên tố vi lượng selen, mà còn chứa một chất chống ung thư tự nhiên khác gọi là quercetin. Chất này có thể ức chế sự hình thành của các tế bào ung thư. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và chống lại bệnh ung thư.

Hành tây vàng có vị ngọt, đỡ hăng hơn hành tây tím. Hành tây vàng tính ấm, có tác dụng làm ẩm ruột, bổ tỳ vị, bồi bổ sức khỏe. Ăn hành tây vàng có tác dụng tán huyết ứ, giải độc, ăn kém,... Protein và chất xơ, cùng với hàm lượng carotene, vitamin C trong hành tây trắng cao nên có thể chống lại sự mệt mỏi, tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong khoảng thời gian ảnh hưởng do dịch, chất dinh dưỡng của hành tây có khả năng khử trùng, chống cảm lạnh, thúc đẩy tiêu hóa tốt, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Bởi vậy, ăn hành với lượng điều độ sẽ giúp tăng đề kháng rất tốt cho cơ thể.

Cách chế biến các loại hành tây