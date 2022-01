Mùa giải thưởng đi qua một năm eo sèo

Các dòng nhạc trong năm 2021 không quá đa dạng, những thể loại ca khúc có tính thư giãn và mang tính chữa lành được ưa thích nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn căng thẳng vì dịch Covid-19. LSX 2021 ghi nhận nhiều hiện tượng sleeper hit, là các ca khúc đã ra mắt một thời gian rồi mới nổi. Mà sự thiếu vắng sản phẩm mới của một năm yên ắng, là cơ hội vàng để các ca khúc này “nổi muộn”.

Bảng xếp hạng LSX 2021 vắng bóng nhiều tên tuổi kỳ cựu, bên cạnh đó, năm 2021 cũng ghi nhận rất ít MV đạt cả lượng và chất. Nhưng với các fan thì, khi có điều kiện ngồi nhà nhiều hơn dịch, đã chăm chỉ cày view, tiếp tục giúp thần tượng có những kỷ lục mới. Đơn cử như Sơn Tùng MTP với Muộn rồi mà sao còn đến nay đã gần 147 triêu lượt view dù được đánh giá là không hoành tráng bằng các MV trước đó. MV này cũng đã mang về cho Sơn Tùng M-TP đề cử trong các hạng mục Ca khúc của năm, MV của năm và Hòa âm phối khí.

Cũng góp mặt trong hạng mục Nam ca sĩ của năm bên cạnh Sơn Tùng M-TP là rapper Đen, người có nhiều sản phẩm ăn khách và tạo trend trên mạng xã hội. Nên cũng dễ hiểu khi Đen nhận được đến 6 đề cử cho 5 hạng mục, trong đó có 3 đề cử cho sản phẩm Trốn tìm là Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm và MV của năm, 2 đề cử ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc, là Trốn tìm kết hợp với MTV Band, Đi về nhà với kết hợp với Justa Tee, Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty.

Đen Vâu đánh dấu một năm có nhiều sản phẩm âm nhạc gây chú ý và nhiều kết hợp thú vị với các nghệ sĩ kỳ cựu như MTV, Nguyên Thảo.

Một vài lát cắt từ LSX cho thấy dù năm 2021 là một năm ảm đạm của thị trường giải trí, dịch bệnh còn phức tạp, xem ra, tình hình có vẻ dễ thở hơn vào dịp cuối năm, khi một loạt show diễn, chương trình đã và đang được lên lịch thực hiện lại! Các loạt show cháy vé, hút khách của Mỹ Tâm My soul 1981, The show Việt Nam…, các MV mới của Đen, Hoàng Thùy Linh… đang minh họa cho thị trường âm nhạc có vẻ đã rộn ràng hơn. (Nhưng đã quá muộn so với thời hạn tham gia vào cuộc đua các giải thưởng 2021). Thôi thì hẹn lại mùa tới vậy, cùng hy vọng một năm mới, nhạc Việt sẽ nhộn nhịp trở lại, các giải thưởng cũng sẽ rộn ràng hơn, khi có ít nhất sẽ có thêm 2 giải thưởng âm nhạc mới nữa sẽ góp mặt.