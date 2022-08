Mưa đúng giờ tan tầm, đường phố Hà Nội tắc 'không lối thoát'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, khu vực Hà Nội từ chiều nay (10/8) đến 12/8 có mưa to, có nơi mưa rất to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Ghi nhận chiều nay 10/8, trận mưa đúng vào giờ cao điểm buổi chiều khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Để về được nhà, người dân phải vật lộn, nhích từng chút một và có khi đứng chôn chân mấy chục phút trên đường.

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống đường phố Hà Nội trước giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố nội thành đông nghẹt vào chiều nay (10/8) (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khắp các ngả đường xuất hiện tình trạng ùn tắc, giao thông rối loạn, như ngã tư Nguyễn Chánh - Lê Văn Lương, Trung Kính - Vũ Phạm Hàm… nhiều người chôn chân chờ đợi di chuyển.