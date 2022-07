Mùa du lịch, có nên đi xuyên Việt bằng xe sedan gầm thấp?

Nhưng lần lái xe xa nhất của tôi cùng chiếc xe của mình mới là vào đến Nghệ An với khoảng cách hơn 300km. Do vậy, tôi hơi lăn tăn là với một xe gầm thấp chở gia đình đi xuyên Việt liệu có an toàn và thoải mái không, nhất là với một số cung đường đèo dốc ở Tây Nguyên.

Khi chia sẻ về chuyến đi sắp tới, một người bạn thân của tôi gợi ý có thể đổi cho tôi chiếc SUV 7 chỗ đời mới của anh ấy để đi cho thoải mái và an toàn, lại chở được nhiều đồ. Nhưng thú thực, tôi vẫn thích lái xe của mình hơn.