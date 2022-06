Mưa dông sắp bao trùm Hà Nội, đề phòng lốc sét và mưa đá

Mưa dông sắp bao trùm nhiều quận/huyện của TP Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Trung tâm Khí tượng, hôm nay (26/6), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-65%.

Ngày mai (27/6) và ngày 28/6, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.