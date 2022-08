Mùa Đông miền Bắc năm nay đến sớm

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ trung bình tháng 9 - 10/2022 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; tháng 11 - 12/2022 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C; tháng 1 - 2/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 9 - 10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; từ tháng 11/2022 - 2/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.