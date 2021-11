Mùa đông giày vẫn bốc mùi khó chịu khiến bạn mất tự tin? Đừng lo, chỉ cần rắc một thìa bột này là chúng sẽ thơm tho trở lại ngay

4. Than hoạt tính



Bằng cách đặt than trong tất sẽ hấp thụ mùi khó chịu và độ ẩm từ giày, từ đó hạn chế sinh ra mùi hôi. Để đạt hiệu quả tốt bạn hãy để than lại bên trong giày mỗi khi tháo ra cho đến khi chúng được sử dụng tiếp lần sau.

5. Baking soda



Baking soda được coi là một trong những vật liệu tốt nhất có sẵn trong nhà bếp để loại bỏ mùi khó chịu ở những nơi khác nhau, trong đó có những đôi giày của bạn. Cách làm: Cho một thìa nhỏ baking soda vào bên trong giày, sau đó để trong hai giờ hoặc hơn, bạn sẽ thấy mùi khó chịu sẽ biến mất nhanh chóng. Để đảm bảo mùi hôi không xuất hiện trong giày, bạn nên lặp lại việc làm này hàng ngày.

6. Vỏ cam quýt

Vỏ họ cam quýt, đặc biệt là vỏ chanh và cam có tác dụng khử mùi hiệu quả. Tinh dầu trong các loại vỏ này có tác dụng diệt khuẩn lại có hương thơm mát rất dễ chịu. Bạn có thể sử dụng khử mùi giày bằng cách đặt các loại vỏ cam quýt khác nhau bên trong giày và để qua đêm. Sáng hôm sau bạn sẽ thấy có mùi thơm thoát ra từ đôi giày.