Mưa dông gia tăng ở miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày 3/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào kèm dông, cục bộ mưa to, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.