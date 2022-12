Mua củ cải đừng chăm chăm chọn củ to: Người trồng mách 5 mẹo hay, ít người biết

Củ cải được bày bán rất nhiều ở các sạp hàng trong chợ hay siêu thị. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chọn thế nào để được củ cải tươi ngon nhất. Không phải cứ chọn củ cải to, bóng bẩy là được. Để chọn được củ cải ngon, bạn hãy tham khảo những bí kíp dưới dưới đây.

Không nên mua những củ có vỏ hơi sần. Phần vỏ không nhẵn nhụi chứng tỏ trong quá trình trồng chúng hút được ít nước, bên trong ruột sẽ cứng hơn, hương vị kém thơm ngon.

Ngoài ra, với loại củ cải bình thường, vỏ sẽ có màu trắng tự nhiên hoặc trắng có lẫn chút đất. Nếu củ cải trông đặc biệt trắng và bóng bẩy thì có thể chúng đã được ngâm thuốc để trông bắt mắt hơn.

Củ cải bị dập nát hoặc vỏ bị xước nhiều thì không nên mua. Loại này ăn vừa không ngon lại không bảo quản được lâu.

Kích thước của củ cải

Nhiều người cho rằng khi mua củ cải thì chọn củ càng to càng tốt. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải chọn củ cải to. Củ cải quá to chưa chắc đã có hương vị thơm ngon, bên trong ruột của chúng có thể bị rỗng, xốp, thịt không ngọt và hơi khô.