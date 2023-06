Mua cà chua nên chọn quả có núm 5 cánh hay 6 cánh?

Cà chua là thực phẩm bổ dưỡng rất giàu vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng khác. Cà chua có thể ăn sống như trái cây, nhưng thường cà chua được dùng để chế biến cùng các món ăn rất phong phú và ngon miệng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, Giảng viên Khoa Nông Học, Học viện Nông nghiệp VN, số đài (số cánh) trên núm quả không liên quan đến chất lượng quả.

"Cà chua Beef là giống cà chua của châu Âu, có ưu điểm trái to, chắc, ít hạt, thịt dày. Loại cà chua beef là giống vô hạn trồng trong nhà kính công nghệ cao, chịu ánh sáng yếu. Cà chua Beef chín cây có trái to, màu đỏ sậm, nhiều thịt và có hương vị thơm ngon, nên ăn tươi sẽ ngon hơn cà chua thường. Các giống cà chua beef quả to thường có núm 6 cánh, có thể vì thế mà nhiều người suy luận tương quan, cho rằng cà chua có núm 6 cánh ăn sẽ ngon hơn cà chua có núm 5 cánh", Tiến sĩ Hạnh cho biết.

Chính vì thế, khi lựa chọn cà chua chúng ta không cần quá quan tâm đến núm có 5 cánh hay 6 cánh. Chỉ cần quan sát màu sắc, hình dạng quả để lựa chọn cà chua tươi ngon.



Cà chua có loại núm 5 cánh và núm 6 cánh.