Bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Vitamin C và flavonoid trong bưởi là các chất chống oxy hóa, loại trừ các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Các enzyme tự nhiên và chất xơ trong bưởi giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm các triệu chứng khó chịu ở dạ dày và có thể cải thiện chứng táo bón.

Vì thế, bưởi là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng, thị trường cũng có rất nhiều loại bưởi được bán. Tuy nhiên, chọn bưởi sao cho ngon, mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn... là điều không phải ai cũng rành.

Mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn?

Theo Sohu, hình dáng quả bưởi chủ yếu phụ thuộc vào giống và môi trường sinh trưởng của nó. Nhìn chung, có sự khác biệt khá rõ ràng về hương vị và giá trị dinh dưỡng giữa quả bưởi nhọn và quả bưởi tròn.

Theo kinh nghiệm của những người trồng bưởi lâu năm thì quả bưởi có đầu nhọn thường nhiều nước, vị ngọt và nhiều cùi hơn, còn quả bưởi tròn có thể có vị kém hơn một chút và ít cùi hơn. Nguyên nhân là do trong quá trình sinh trưởng, bưởi có đầu nhọn tích tụ nhiều đường hơn do tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên có vị ngọt. Bưởi đầu tròn nhận được ít ánh sáng mặt trời hơn và tích tụ đường tương đối ít hơn nên có vị chua hơn.

Tất nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, nó còn phụ thuộc vào giống bưởi và môi trường trồng trọt.