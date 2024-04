Mua bán tải Ford Ranger Wildtrak cũ giá 700 triệu: Chất nhưng cần check các lỗi sau

Vậy, nếu chọn mua Ford Ranger Wildtrak 2020, người tiêu dùng cần lưu ý các vấn đề sau:

Dân chơi độ xe nhiều, dễ phát sinh khó khăn khi đăng kiểm Ford Ranger là mẫu bán tải được rất nhiều dân chơi Việt Nam mua về để nâng cấp, độ từ ngoài vào trong để tăng sự hầm hố, tiện nghi và mạnh mẽ. Đa phần, chủ xe nâng cấp ngoại hình như: mâm, lốp off-road chuyên dụng, độ đèn và trợ sáng, nâng cấp hệ thống treo, độ widebody,... Không chỉ độ ngoại hình, nhiều chủ xe còn nâng cấp hiệu suất động cơ để giúp xe mạnh hơn. Với quy định đăng kiểm ô tô hiện tại, đa phần các xe Ford Ranger độ sẽ không được đăng kiểm, chính vì vậy mà nhiều chủ xe đã phải đưa thiết kế xe về nguyên trạng, đúng với thiết kế của nhà sản xuất để đăng kiểm trót lọt. Ford Ranger độ để chạy off-road. Ảnh: Land Go Now Việc mua những chiếc Ford Ranger đã độ ngoại hình, dù đẹp mắt nhưng người dùng cũng phải có thoả thuận, làm rõ với chủ xe hoặc đại lý bán xe cũ về việc đảm bảo đăng kiểm được cho xe, tránh những rắc rối về sau khi tới hạn đăng kiểm. Gần đây, đã có trường hợp khách hàng ở Hà Nội mua xe cũ Audi đời 2010 đã độ bị từ chối đăng kiểm nên quay lại showroom bán xe đòi trả lại xe gây tranh cãi trên cộng đồng. Ngoài ra, các xe Ford Ranger độ thường sẽ cắt xẻ một vài chi tiết ngoài thân vỏ để phù hợp cho phụ kiện, chẳng hạn nới rộng vè bánh xe để vừa với lốp địa hình kích thước quá khổ,... Người mua xe cũ cũng cần lưu tâm vấn đề này vì xe như vậy là không còn nguyên bản và sẽ bị trượt đăng kiểm. Lỗi rò rỉ dầu Đầu năm 2020, xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo của anh Phan Chính Lạc (huyện Yên Lập, Phú Thọ) được phát hiện bị chảy dầu mà đại lý trước đó khám không ra. Ảnh: Đình Quý Thời điểm 2019 - 2020, rất nhiều xe Ford Ranger và Ford Everest gặp hiện tượng rò rỉ dầu ở khu vực nắp che dây đai cam và tại két làm mát khí nạp. Ford Việt Nam đã thừa nhận lỗi và tiến hành triệu hồi hơn 6.000 xe để khắc phục, thay thế sửa chữa và đưa ra thêm chính sách bảo hành mới. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng nhỏ xe gặp lại tình trạng tương tự sau khi được Ford Việt Nam khắc phục. Chính vì vậy, mua Ford Ranger Wildtrak cũ ở thời điểm hiện tại, cần nhờ các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra kỹ vấn đề này. Lỗi hộp số Ford Ranger Wildtrak 2020 đã được trang bị hộp số tự động 10 cấp, một số người dùng trên các hội nhóm xe Ford đã chia sẻ rằng xe của mình gặp những hiện tượng lạ như "buổi sáng đề máy vào số và nghe tiếng rè rè bất thường, vào số không mượt và bị khựng". Ford Ranger Wildtrak 2020 của chủ xe Đỗ Xuân Dũng (trú tại tổ 9H, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị lỗi hộp số, phản ánh năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp Khi gặp tình trạng này, nên mang xe ngay vào xưởng dịch vụ của hãng để kiểm tra nếu còn hạn bảo hành, mang đến gara uy tín nếu như đã hết bảo hành. Theo anh N.T (một người dùng gặp lỗi này chia sẻ trên cộng đồng), Ford đã tiến hành hạ hộp số để thay bánh răng và các chi tiết hư hỏng bên trong. Hộp số là bộ phận quan trọng liên quan tới vận hành, chính vì vậy khi mua Ranger Wildtrak cũ, cần nhờ những chuyên gia kỹ thuật có kinh nghiệm kiểm tra kỹ bộ phận này.

Mặc dù rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhưng tại Thái Lan, Ford Ranger "lếp vế" về mặt doanh số trước Isuzu D'Max. Tổng quan thị trường Đông Nam Á năm 2023, Toyota Hilux mới là mẫu xe bán chạy nhất khi đạt doanh số 195.777 xe, nhiều hơn 120.525 xe so với Ford Ranger khi chỉ bán được 75.252 xe.

Cập nhật số liệu gần đây nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố, Ford Ranger đạt doanh số 1.539 chiếc trong tháng 3, tăng 75% so với tháng trước và tăng nhẹ 4% so với tháng 3/2023. Tại phân khúc xe bán tải, một mình Ranger đã chiếm tới 85% thị phần. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Ford Việt Nam bán ra 3.562 chiếc Ranger và dẫn đầu toàn thị trường trong cả quý I. Con số này giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.