Mua bán tải điện dính đầy lỗi, chủ xe đòi hãng đổi xe mới

Ngược lại, vẫn có một số khách hàng "cuồng" thương hiệu Tesla, sẵn sàng bỏ qua các lỗi nguy hiểm mà không quan tâm tới sự an toàn của bản thân.

Jordan Schiefer là chủ sở hữu Cybertruck từng chia sẻ trên Out of Spec Reviews rằng: "Chiếc Tesla Cybertruck thật sự có vấn đề về an toàn, chiếc đai ốc đã bị rơi ra khi di chuyển, cần gạt nước của xe bị lỏng lẻo và dễ gây ảnh hưởng cho kính chắn gió". Dù vậy, Jordan Schiefer vẫn luôn tin rằng Cybertruck là một phương tiện tuyệt vời.

Vào hồi đầu tháng 4, Tesla cũng đã gửi thông báo đến khách hàng về việc chậm bàn giao xe Cybertruck so với thời gian dự kiến. Một số người dùng nghi ngờ việc chậm trễ này liên quan tới lỗi bàn đạp ga, khiến chân ga bị trượt do các chất bôi trơn bên trong cơ cấu của bàn đạp gây ra. Dù vậy, Tesla cũng không đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Theo Carscoops