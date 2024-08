Mua 600 xe điện VF3 chạy taxi, CEO khoe 'cước taxi như xe ôm' và nói thẳng về nghi vấn sân sau

Lạ lẫm với mô hình taxi điện mini

Chính thức hoạt động từ tháng 5/2024, Let’s Go Taxi thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Let’s Go An Bình ngay lập tức gây chú ý khi trở thành hãng taxi điện mini đầu tiên tại Việt Nam dù mới hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Từ 15 xe ban đầu, Let’s Go Taxi đã tăng số lượng đầu xe lên con số 115 xe chỉ sau vài tháng hoạt động. Đáng chú ý, “tân binh” trong làng dịch vụ vận tải hành khách này lựa chọn xe điện Wuling mini EV để trang bị cho đội xe của hãng. Đây cũng là thời điểm hãng xe điện Trung Quốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam.

Lô xe điện Wuling mini MV đầu tiên được đưa về khi ra mắt hãng taxi. Ảnh: NVCC.

Ông Trần Lưu Văn (bên trái) trong ngày ra mắt Let's Go Taxi. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Lưu Văn, Tổng Giám đốc Let’s Go An Bình cho hay, với 8.000 đồng/km, giá cước của Let’s Go Taxi bằng khoảng một nửa so với giá cước taxi thông thường hiện nay. Đồng thời, với quãng đường di chuyển khoảng 170km, taxi điện mini đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân nội tỉnh và khách du lịch khi đến Phú Yên.