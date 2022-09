Mua 2 khẩu súng và 898 viên đạn trên mạng xã hội, nam thanh niên bị bắt

Tối 12/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khới tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, ở xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tùng cùng tang vật tại cơ quan công an.