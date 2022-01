MU vẫn chờ Dembele, Liverpool tập trung Bellingham

Một khi hoàn thành thương vụ này, Liverpool sẽ hoàn thiện đáng kể đội hình cho tham vọng đua tranh các danh hiệu lớn.

Liverpool đã có Konate trong giai đoạn đầu mùa giải cho hàng thủ. Sắp tới, khi Luis Diaz xuất hiện, hàng công sẽ cóm thêm sự đa dạng.

The Kop không mua sắm ồ ạt như các đội khác mà đội hình được củng cố từng bước. Các tuyến đã xong, nên Bellingham trở thành ưu tiên hàng đầu vào mùa hè.

Bellingham là mẫu tiền vệ rất toàn diện. Điều này hứa hẹn giúp anh hòa nhập được trong môi trường bóng đá của Jurgen Klopp.

Your browser does not support the video tag.

Kim Ngọc