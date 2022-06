MU thúc đẩy ký De Ligt, Chelsea chốt mua Skriniar

Corriere dello Sport tiết lộ, MU nghiêm tục với việc đưa De Ligt về Old Trafford và đã có những tiếp xúc ban đầu cùng đại diện Juventus.



MU quyết định cạnh tranh đến cùng với nhiều đối thủ (nổi bật là Liverpool và Chelsea) để có sự phục vụ của De Ligt - người có điều khoản phá vỡ hợp đồng cùng Juventus ở mức 120 triệu euro.



Mới đây, trong thời gian nghỉ hè, De Ligt có những bình luận khen ngợi về phong cách làm việc cùng khát vọng chiến thắng mà HLV Erik ten Hag truyền tải cho các cầu thủ.



Đây được xem là động thái cho thấy De Ligt không loại trừ cuộc tái ngộ với HLV Ten Hag ở môi trường MU.



Từ đội trưởng Ajax thi đấu xuất sắc, phong độ của De Ligt đi xuống khi chuyển đến Juventus. Trung vệ 22 tuổi bóng gió khi đề cập đến MU và Ten Hag: "ông ấy có khả năng cải thiện chất lượng các cầu thủ".



Chelsea muốn dứt điểm vụ Skriniar



Chelsea đang đẩy nhanh quá trình chuyển nhượng trước khi bước vào mùa giải 2022-23, với mục tiêu hàng đầu Milan Skriniar cho hàng phòng ngự.

Skriniar là ưu tiên của Chelsea

Nhà báo nổi tiếng Gianluca Di Marzio cho biết, đại diện của Chelsea đã có mặt ở thành phố Milan để thảo luận với Skriniar cũng như phía Inter.



Chelsea đồng ý để Romelu Lukaku trở lại Inter. Từ đó, The Blues hy vọng có thể đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Skriniar.



"The Blues" vừa mất hai cầu thủ quan trọng Antonio Rudiger (sang Real Madrid) và Andreas Christensen (đạt thỏa thuận với Barca, nhưng chưa thể đăng ký). Vì thế, HLV Thomas Tuchel cần thêm hai trung vệ chất lượng để củng cố đội hình.



Inter yêu cầu khoản phí 70 triệu euro (60,3 triệu bảng) mới để Skriniar ra đi. Chelsea muốn hạ con số này, vì hợp đồng của cầu thủ 27 tuổi người Slovakia chỉ còn một năm.



Trong kế hoạch của ông Tuchel, Skriniar cùng Jules Kounde sẽ là thủ lĩnh phòng ngự mới ở Stamford Bridge.



Juventus gửi đề nghị chính thức Zaniolo



Juventus vừa gửi đề nghị chính thức đến AS Roma, với hy vọng hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Nicolo Zaniolo trong mùa hè này.