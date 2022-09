MU thua Sociedad: Khi Ronaldo trở thành người thừa

Sociedad nhập cuộc rất tốt, khiến cho MU không tìm thấy con đường tiến về khung thành thủ môn Alex Remino.

Đội chủ nhà thi đấu rất bế tắc, dù Elanga luôn hừng hực khí thế bên cánh trái, với Malacia rất năng động phía sau.

Bên cánh phải, sự nguy hiểm của Antony bị hạn chế bởi Aihen Munoz, người luôn có những pha vào bóng nhanh. Bên cạnh đó, Aihen có sự hỗ trợ từ tiền vệ Mikel Merino khiến tân binh người Brazil của MU không có khoảng trống.

Trái ngược với chuỗi 4 chiến thắng ở Premier League trước đó, MU trở nên xám xịt với lối chơi không rõ nét khi đối đầu Sociedad. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo ở vị trí trung phong hầu như không tạo được áp lực đáng kể nào.

HLV Erik ten Hag muốn vực dậy lối chơi của đội nhà khi tung Bruno Fernandes và Lisandro Martinez vào sân ngay từ đầu hiệp hai.

Trong ít phút, sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Hà Lan phần nào phát huy tác dụng. Nhưng yếu tố đột biến kéo dài không lâu, khi đội bóng Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát Bruno Fernandes.

Kubo che mờ Antony

MU cầm bóng vượt trội, nhưng Sociedad hầu như không phải chống đỡ nhiều. Không chỉ vậy, sân Old Trafford trở nên câm lặng khi Brais Mendez ghi bàn duy nhất cho đội khách từ chấm phạt đền, sau tình huống VAR cho thấy bóng chạm tay Lisandro Martinez.



Không có chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Đội bóng thành Manchester bị kéo xuống mặt đất trong ngày Ronaldo và tân binh Casemiro cùng đá chính.



Nỗi thất vọng Ronaldo



Trên sân Old Trafford, Sociedad có thế trận rất tốt và họ tìm thấy con đường gây áp lực cho MU: những pha xử lý kỹ thuật của Takefusa Kubo.



Cầu thủ người Nhật Bản thi đấu rất năng nổ, khiến cho Diogo Dalot không thể kiểm soát trong hiệp đầu tiên. Những pha đi bóng và chuyền từ cánh trái của anh luôn ẩn chứa hiểm nguy với khung thành David de Gea.



Cùng với Kubu, David Silva là nhân tố khác khiến MU vất vả. Sau thời gian nổi bật cùng Man City trong các trận derby Manchester, tiền vệ người Tây Ban Nha một lần nữa trình diễn thứ bóng đá chất lượng cao tại Old Trafford.



Bàn thắng duy nhất trong trận đấu từ chấm phạt đền có dấu chân của David Silva.