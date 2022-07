Tờ Telegraaf cho hay, MU quyết định tăng đề nghị hợp đồng cho Lisandro Martinez lên khoảng 55 triệu euro (46,4 triệu bảng), một con số mà Ajax có thể chấp nhận được với tuyển thủ Argentina.

MU chuẩn bị xong thương vụ Lisandro Martinez

Trước đó, Quỷ đỏ đưa ra mức giá 45 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro tiền thưởng, về con số tổng bằng mức giá Ajax yêu cầu, nhưng không được chấp nhận.



Lý do, nhà vô địch bóng đá Hà Lan muốn 50 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa kể thưởng. Do vậy, 2 lời đề nghị của Arsenal cho Martinez cũng bị Ajax từ chối.



Erik ten Hag muốn đưa Lisandro Martinez tới Old Trafford và MU xác định cần tiến hành dứt khoát hơn để đánh bại đối thủ Arsenal.



Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng có lợi thế khi cầu thủ này muốn tái ngộ thầy cũ. Lisandro Martinez được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Ajax sau khi đội giành Eredivisie 2021/22 vừa qua.



Martinez có 120 lần ra sân trong 3 mùa giải tại Ajax, vô địch Eredivisie trong 2 năm liên tiếp. Sự đa năng của tuyển thủ Argentina chính là điều Erik ten Hag đánh giá cao và muốn đưa anh về MU.



Nguồn trên khẳng định, hiện Ajax đã tìm kiếm mục tiêu thay thế Martinez, cho thấy một thỏa thuận giữa MU và CLB này sắp diễn ra.