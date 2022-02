MU sẽ kết thúc top 4 Premier League, Ronaldo yên tâm

MU kịp trở lại vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh sau 2 chiến thắng gần nhất trước Brighton (2-0) và Leeds (4-2).

Peter Schmeichel tin rằng, MU sẽ có vé dự Cúp C1 mùa sau

Đội bóng của Ralf Rangnick có được 46 điểm trong tay nhưng có thể bị Arsenal (42 điểm) đánh bật khi vẫn còn 3 trận trong tay. Và ở cuộc đua top 4 còn có West Ham và Tottenham.



Tuy nhiên, cựu thủ môn huyền thoại của sân Old Trafford, Peter Schmeichel đánh giá, chỉ Pháo thủ là có khả năng “đe dọa” đến MU, nhưng chỉ đến thế chứ không thể lật đổ được.



“Tôi nghĩ Arsenal đã thể hiện phong độ khá tốt. Nhưng tính trong 5 trận gần nhất thì MU vẫn gặt kết quả nhỉnh hơn một chút (11 điểm so với… 10 điểm). Thật khó để nhìn ra nhưng là như vậy đấy”.



Peter Schmeichel nói thêm: “Hơn nữa theo tôi thì số điểm đã có trên BXH quan trọng hơn số trận đấu còn trong tay. Do vậy, tôi cược MU sẽ kết thúc top 4 vào cuối mùa”.



Ronaldo được cho sẽ rời Old Trafford nếu họ lỡ vé dự Cúp C1 mùa sau. Nếu đội bóng Ralf Rangnick thực hiện được như niềm tin Peter Schmeichel thì siêu sao người Bồ có thể yên tâm!



Ngoài ra, cơ sở để thủ môn huyền thoại đặt niềm tin vào Quỷ đỏ còn bởi: MU dù thế nào vẫn là MU!